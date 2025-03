Iodonna.it - «Le donne hanno dato un significato alle parole "resistenza" e "perseveranza"»

Leggi su Iodonna.it

Ci sonoche sono un vero grido di libertà. Quelle di Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, arrivano potenti in Iran in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Per anni detenuta nel carcere di Evin – lo stesso nel quale è rimasta impregionata una ventina di giorni Cecilia Sala –, l’attivista iraniana lancia un messaggio che è insieme denuncia e speranza: lesono la forza trainante dellacontro il regime. Iran, letra passato e futuro guarda le foto 8 marzo, Narges Mohammadi e leiraniane in prima lineaNarges Mohammadi non lascia spazio ai dubbi: «Leun” e “”.