Anteprima24.it - Le domeniche della salute, screening gratuiti: ecco quando

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Rotary e il Rotarac – Club Salerno Duomo e Club Salerno Est, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, e grazie alla disponibilitàParrocchia di San Demetrio eParrocchia Cuore Immacolato di Maria, hanno organizzato “Le”. L’iniziativa prevede vari incontri con medici specialisti che offriranno visite mediche specialistiche ein varie branchemedicina, con l’obiettivo di effettuare una prima valutazione medica oltre che sensibilizzare sull’importanzaprevenzione e del prendersi cura di sé. La prima giornata,che prevede visite con un dermatologo ed un pneumologo si terrà domani domenica 9 marzo dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso i localiParrocchia San Demetrio in via Dalmazia.