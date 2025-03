Ilfattoquotidiano.it - Le culle termiche vanno mappate e affidate solo a strutture pubbliche e laiche

Proseguendo nella mia lotta personale e politica contro chi crede che l’otto marzo sia una festa, scelgo questa giornata per affrontare un argomento nient’affatto allegro e gioioso, quello delle, entrate nel dibattito sulla genitorialità accompagnate da un mix di giudizi e pregiudizi che – stranamente – investono prima di tutto le donne. Si tratta di dispositivi concepiti per mantenere il neonato al sicuro, permettendo a genitori in difficoltà di affidarlo alle cure di chi gestisce la culla. Già qui è frequente l’erronea dicitura che parla di “abbandono”: leche accolgono i neonati sono pensate per fargli ricevere immediatamente cure mediche e supporto; abbandono è gettare il neonato in un cassonetto o lasciarloin casa per giorni, gesti tragici che ci chiamano a riflettere su salute mentale, solitudine, welfare.