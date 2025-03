Linkiesta.it - Le conversazioni social, e l’arte perduta di non offendersi per la minima stronzata

Leggi su Linkiesta.it

Qual è la differenza tra il governo americano che pensa che un cacciabombardiere della seconda guerra mondiale sia un carro del gay pride, il dottore che passa metà della visita a scusarsi perché mi aveva invitata a spostarmi dalla sala d’attesa allo studio dicendo «Giulia» invece che «Guia», il Marcello Mastroianni di “Verso sera” e una giornata media sui?Prima di procedere alla ricognizione delle scemenze di turno oggi, prego i lettori di non scoraggiarsi. Prima della fine di questo articolo, ve lo prometto, arriverà una persona intelligente. In realtà due, ma una non vale perché è un personaggio di fantasia.Qualche giorno fa, ho fatto una battuta sotto un tweet (o come si chiamano ora) di Heather Parisi. Lei aveva scritto una ventina di righe su Trump e Zelensky (sono andata ora a controllare quale fosse il tema – che non mi ricordavo giacché, come fino a vent’anni fa avrebbe capito anche un bambino, di cosa parlasse lei non cambiava nulla nella modalità della mia battuta).