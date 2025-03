Ilgiorno.it - Le centraline della Valle dell’Oglio. Ai raggi X le aree più critiche

I valori non sono ufficiali, perché quelli validati e riconosciuti come certi sono solo quelli delleArpa. Tuttavia quelli dei rilevatori di cui si è dotato il circolo di Legambiente, nell’ambitocampagna “Mal d’Aria“, possono dare indicazioni di concentrazioni inspecifiche e in determinate fasce orarie. La centralina del circolo guidato da Franco Ferrandi è posizionata a Lograto, nella Bassa bresciana attraversata dalle arterie autostradali lungo cui fioriscono le logistiche. Registrandosi all’app Wheaterlink, si può scaricare l’aggiornamento e vedere il trend delle rilevazioni. "Ora stiamo monitorando i valori – spiega Ferrandi –. In seguito, dopo un periodo congruo, inizieremo a fare dei confronti per individuare le criticità segnalate dai cittadini".