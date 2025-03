Ilfattoquotidiano.it - “Lavori dequalificati e invisibili? Quasi sempre alle donne. Ecco perché il loro sciopero può bloccare la società”

Per avere unoche sia davvero generale, deve fermarsi tutto il cosiddetto “lavoro riproduttivo”. Quello domestico, invisibile e non retribuito, ma anche quello dequalificato e affidato nella maggior parte dei casi. È la teoria alla base dell’appello per unofemminista che oggi, in occasione dell’8 marzo, porterà in piazza centinaia di migliaia di persone nel mondo. Una mobilitazione partita dall’America Latina e che ora, di fronte all’ondata conservatrice, cerca una nuova riconfigurazione. “Lecriticano l’idea che il lavoro sia un concetto solo maschile e l’impostazione androcentrica delle proteste”, dice la storica francese Fanny Gallot, ricercatirice all’università Paris-Est Créteil e autrice di “Mobilisées! Une histoire féministe des contestations populaires” (Editions Seuil).