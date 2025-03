Lavori a scuole strade edifici abbandonati e musei | in arrivo 95 milioni di euro

Ferraratoday.it - Lavori a scuole, strade, edifici abbandonati e musei: in arrivo 9,5 milioni di euro

Leggi su Ferraratoday.it

Riqualificazione dipubblici, interventi per l’efficienza energetica, nuovi spazi per lo sport e per le attività scolastiche, con una particolare attenzione alle fragilità e alle disabilità attraverso progetti di inclusione sociale. E ancora azioni e politiche per incrementare le presenze.