L'Avellino affronta il Messina e cerca il poker: le ultime e dove vederla

Esclusione, sanzioni e classifica riscritta. Succede prima della trentesima giornata del campionato di Serie C, a poche ore dall’impegno in trasferta dell’. Caos nel Girone C: il Taranto è fuori dalla competizione, il- prossimo avversario dei lupi - è stato penalizzato con 4.