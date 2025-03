Lanazione.it - L’auto prende fuoco sulla FiPiLi, conducente in salvo

Pisa, 8 marzo 2025 – Si è accorto che dalla sua auto era scoppiato un principio d’incendio e ha avuto la prontezza di fermarsi in un’area di sosta mettendosi inper poi chiamare i soccorsi. E’ successostrada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Firenze, poco dopo le 15. Sul posto è arrivata la squadra dei vigili deldi Pisa che ha messo in sicurezza. Intervenuti anche Avr e la polizia stradale. Non ci sono stati feriti né disagi per il traffico.