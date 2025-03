Sport.quotidiano.net - Lautaro evita all’Inter di ricordare il Monza come l’alt scudetto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 8 marzo 2025 – A volte bastano pochi millimetri per cambiare i destini di una partita, se non di una stagione. Il pallone spedito in rete daMartinez, e respinto da Stefano Turati un velo dopo la riga di porta, cambia l'aspetto di quella che poteva essere la grande dannazione dell'Inter di Simone Inzaghi. Ovvero cedere quattro, se non cinque punti in una stagione alultimo della classe, da tempo destinato ad un'ingloriosa retrocessione. Da 0-2 a 3-2, con il capitano che colpisce ancora, firmando una di quelle reti che potrebbe essere ricordataasse portante del ventunesimonerazzurro. C'è anche un'ombra nel sospiro di sollievo: l'infortunio di Piotr Zielinski, mandato al tappeto da un problema al polpaccio poco dopo l'ingresso in campo. Ovviamente, il campo non ha soddisfatto, e ha stimolato qualche interrogativo.