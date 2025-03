Sport.quotidiano.net - Laurientè-Berardi, i piedi in 33 gol. In due hanno fatto più di tutto il Bari

di Lorenzo LonghiSASSUOLOQuando, alla vigilia della sfida di andata, ancora a inizio torneo, Moreno Longo, allenatore del, definì il Sassuolo ’illegale’ per la serie B, lo fece sicuramente per spostare la pressione dalle spalle dei suoi uomini a quelle dei neroverdi, ma in quell’aggettivo indubbiamente iperbolico c’era anche la consapevolezza che in cadetteria nessuna squadra era attrezzata quanto i neroverdi. Il cammino del campionato, ai tempi ancora ai primi vagiti, ha confermato quella definizione: lo dice la classifica e lo dicono i numeri. Longo in effetti aveva previsto il futuro con una certa dose di lungimiranza, ma non aveva ancora visto niente, e così pure i tifosi neroverdi. In quella stessa vigilia il tecnico esaltò Thorstvedt – che domani nella gara di ritorno non ci sarà – ma, siccome quella partita si giocò a mercato estivo ancora aperto, la certezza sulla permanenza di altri giocatori da copertina non era così netta, almeno all’esterno, e così il tecnico dei pugliesi non si espresse su Laurienté, che non era tra i convocati per la sfida del San Nicola, né su, il cui rientro era di là da venire.