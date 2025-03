Iodonna.it - L'attrice Mariska Hargitay, attingendo dai suoi decenni di impegno a favore delle sopravvissute, ci ricorda quanto sia fragile la condizione delle donne

“Guardatevi intorno”, esorta Jane Fonda, sostenitrice instancabileiniziative di Pomellato per l’empowerment femminile sin dal loro inizio. “Una donna su tre subisce violenza domestica”, aggiunge l’daidi. America Ferrera fa eco a questa dura realtà: “Una su tre”.In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2025, Pomellato come ogni anni rafforza il suoper l’empowerment femminile con un nuovo capitolo dell’iniziativa Pomellato for Women. Attraverso l’ottava edizione della sua campagna video annuale, la Maison lancia un messaggio forte che richiama alla responsabilità e all’azione collettiva contro la violenza.Sabina Belli, AD di Pomellato, sottolinea l’urgenza del messaggio: «La violenza domestica è una ferita collettiva che segna l’intera società.