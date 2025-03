Latina, le buca la ruota della macchina con un cacciavite e poi la insegue

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 marzo 2025- La Polizia di Stato diha tratto in arresto un uomo di, classe 1978, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, in quanto presunto responsabile di stalking e danneggiamento ai danniex compagna.In particolare ieri mattina, la vittima si era presentata presso gli ufficiQuestura, per denunciare le condotte subite poco prima dall’uomo, che l’avrebbe minacciata e poi inseguita nelle vie del centro cittadino. La donna ha raccontato che l’uomo si era presentato quella mattina nel luogo dove lei si trovava e dopo averla minacciata verbalmente, con unle aveva forato ladell’autondola a piedi fino al suo ingresso in Questura.I due erano legati in precedenza da una relazione sentimentale, conclusasi di recente e proprio dalla fine del rapporto sarebbero iniziate delle vere e proprie persecuzioni nei confrontidonna, fatte di minacce, frequenti chiamate e pedinamenti fino all’ultimo episodio di quella stessa mattina.