Latina Ciolfi Abc allo sbando e Tari alle stelle

“Le recenti rassicurazioni dell’assessora Nasti sull’aumento delle bollettenon stanno in piedi. L’acconto passato dal 66% all’80% del totale da pagare – ci dice – è stato deciso per spalmare l’aumento ed evitare una batosta con l’ultima rata. Ma anche il saldo aumenterà in previsione dell’aumento del Piano economico e finanziario del servizio rifiuti. L’amministrazione naviga a vista sulla gestione di ABC e continua a entrare nelle tasche dei cittadini “.Il capogruppo del M5S, Maria Grazia, torna sulla questione dell’azienda speciale per esprimere preoccupazione per l’ulteriore incremento del 20% della tassa sui rifiuti. “I cittadini diancora fanno fatica a smaltire l’aumento del 30% dello scorso anno, sono comprensibilmente stanchi di pagare unatra le più alte d’Italia a fronte di un servizio che non funziona come dovrebbe.