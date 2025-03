Iltempo.it - L'assessore: "La leadership femminile è motore di produttività". L'intervista (2)

Leggi su Iltempo.it

Oggi, per l'8 marzo, la Regione Lazio presieduta da Francesco Rocca ha organizzato alle 10 presso lo Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma l'evento «La lunga lotta delle donne: custodire una storia, costruire il futuro». Ce ne parla l'Simona Renata Baldassarre (Lega) con delega alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia. Lo scopo dell'evento? «Celebrare le donne e i loro successi straordinari, viste le ingiustizie cui sono soggette. Riflettere su ciò che non va, ma soprattutto - grazie alle testimonianze di alcune donne di successo, provenienti dal mondo delle professioni, della cultura, della politica - incoraggiare le giovani a rompere il soffitto di cristallo malgrado le difficoltà». Una celebrazione apolitica quindi? «Lottare per le donne non è di destra né di sinistra.