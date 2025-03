Ilrestodelcarlino.it - ‘L’Asene che Vola’. Trionfa Mario Virgulti:: "Grazie a chi mi ha votato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, con la mascherata ‘E. sona lu campanielle’, il vincitore della 36ª edizione deche. È stato un autentico plebiscito di voti quello che ha decretato il grande protagonista del Carnevale di Ascoli 2025. Una mascherata perfettamente riuscita già a partire dalla realizzazione della scenografia: un grande portone con due leoni, uno fornito del famoso batocco per bussare, ma che in realtà andava a colpire il basso ventre del bravoche interpretava uno dei leoni. Al suo fianco il tradizionale campanello che però nessuno usava preferendo bussare alla vecchia maniera. Davvero fantastico. "Sono felicissimo – ha ammesso– non me lo aspettavo anche perché quest’anno c’erano diverse gag divertenti. In passato mi ero mascherato sempre da solo facendo tra l’altro la ‘Fontana dei Cani’ e ‘Miezz muorte’ che pure era stato premiato dalla Giuria del Carnevale.