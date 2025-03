Ilrestodelcarlino.it - Lasciata a casa dopo la maternità: “Mi sono sentita mortificata”

Reggio Emilia, 8 marzo 2025 – La gioia dellaincrinata da un posto di lavoro che, di punto in bianco, sparisce. È la storia di Elena (nome di fantasia), architetta trentenne: “Nel mio settore, quasi sempre, sei un libero professionista sulla carta e nella realtà un finto dipendente – spiega –. Hai un fisso mensile, ma non malattia né ferie. Non hai un contratto da dipendente, ma hai degli orari. La nostra categoria ha una cassa previdenziale che prevede unadi cinque mesi”. Licenziate senza preavviso 5 lavoratrici: la denuncia della Filcams di Reggio Emilia Quando ha iniziato a collaborare con quello studio reggiano? “A novembre del 2021. Ho scoperto di essere rimasta incinta a settembre del 2022 e l’ho comunicato un paio di mesi. Nel corso di quell’anno ha avuto diversi confronti con i capi, diciamo che periodicamente facevamo dei bilanci su come stavo andando.