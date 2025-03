Ilrestodelcarlino.it - L’arte delle donne raccontata a fumetti

Nei musei si incontrano molteraffigurate nelle opere d’arte, ma pocheartiste. Da questa riflessione nasce ’La finestra dei tuoi occhi.’, (Mondadori) un libro che nasce in Francia con la narrazione di Marion Augustin, ma che chiama alla parte illustrata la bolognese Sara Colaone. Del resto l’artista, che oggi presenterà l’opera alle 18 alla libreria Giannino Stoppani, da tempo collabora con editori francesi. "E ogni volta che realizzo qualcosa là, come è successo con il libro su Georgia O’Keeffe che feci in occasione della mostra al Centre Pompidou nel 2021, succede che nasca un nuovo contatto di lavoro, perché quel volume ha fatto sì che l’editore Casterman mi chiamasse per lavorare con la storica Marion Augustin". Ed è nato un bellissimo viaggio "nelle opere di artiste, che non vengono ritratte isolate rispetto al loro contesto, ma vengono riscritte in una concatenazione tra un dipinto e l’altro e immerse in un ambiente culturale in cui esiste il lavoro con i colleghi".