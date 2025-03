Oasport.it - Larissa Iapichino sul trono: “Ho fatto meglio di mamma. Non ho mai smesso di crederci”

Un sabato da ricordare per l’atletica italiana. Dopo l’oro di Andy Diaz e le due medaglie di bronzo di Dallavalle e Sioli, la compagine azzurra ha ottenuto un altro titolo agli Europei Indoo2 2025, rassegna in scena questa settimana nei Paesi Bassi, precisamente presso la Omnisport Arena di Apeldoorn: si tratta del metallo più pregiato conquistato nel salto in lungo da, autrice di una prova molto importante, specie sotto il profilo della mentalità.L’atleta ventiduenne ha archiviato la pratica nel terzo tentativo, dove è atterrata a 6.94, tre cm meno del suo personale nonché attuale season best, precedendo Annik Kalin e la tedesca Malaika Mihambo. Decisamente soddisfatta, la nativa di Borgo San Lorenzo ha parlato a lungo della sua prestazione, ponendo l’accento sul suo essere riuscita a domare i demoni interiori.