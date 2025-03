Fanpage.it - Larissa Iapichino ha un pensiero per mamma Fiona dopo l’oro indoor nel lungo: “Ti ho battuta”

L'azzurra ha messo al collo il metallo più prezioso nella gara continentale in Olanda. "Ci ho creduto fino in fondo, non ho lasciato spazio al mio auto-sabotaggio e sono fiera di me stessa".