LARISSA DECOLLA! Iapichino plana sull’oro europeo con una misura di lusso | Mihambo si inchina!

I paragoni con una mamma sportivamente mitologica come Fiona May sono stati innumerevoli negli ultimi anni e non era facile emergere da questa pressione, maè sempre andata avanti per la propria strada e ha costantemente messo in mostra il suo talento, conquistando lungo il suo percorso una medaglia d’argento agli Europei all’aperto e una argento agli Europei Indoor nelle ultime due stagioni, accarezzando poi il podio alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2023.Questa sera la 22enne toscana è definitivamenteta e si è laureata Campionessa d’Europa indoor, imponendosi di forza alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi) con la splendidadi 6.94 metri centrata al terzo tentativo, dopo un avvio da 6.71 e un nullo alla seconda prova. L’allieva di papà Gianni si è fermata a tre centimetri dal suo personale, siglato due anni fa quando fu seconda in ambito continentale a Istanbul: quella odierna è la terzadella carriera, curiosamente la stessa con cui la scorsa estate fu seconda agli Europei di Roma.