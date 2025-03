Agi.it - L'appello di Mattarella a Hiroshima: "Mai più simili tragedie"

AGI - Le minacce nucleari nel mondo - dall'Ucraina all'Indo-Pacifico - si stanno moltiplicando. Risultato di scarsa memoria storica, dell'imporsi di pericolose logiche spartitorie, ma anche della disinvoltura con cui alcune potenze nucleari ricorrono a una retorica sconsiderata e bellicista ventilando il ricorso a ordigni atomici. E tutto questo "è inammissibile", deplora il presidente della Repubblica Sergio. L'daGiunto a, ultima tappa della sua prima visita ufficiale in Giappone, il capo dello Stato sceglie un luogo emblematico della storia - la sede di Nihon Hidankyo, l'associazione dei sopravvissuti alle bombe nucleari die Nagasaki - per lanciare unaccorato che va ben oltre i confini della crisi russo-ucraina: "che nessun altro popolo, che nessun altro Paese, debba affrontare, mai più!" Dopo aver deposto una corona di fiori al memoriale, con il sindaco della città, Kazumi Matsui,si è raccolto insieme alla delegazione italiana alla "fiamma della Pace", che arde su un braciere in pietra a ricordare l'impegno di distruggere tutti gli arsenali sul nostro Pianeta.