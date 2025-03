Iltempo.it - L'appello del marito di Liliana Resinovich: ecco chi devono sentire

“Io, fossi in te, temerei di finire arrestato” Gianluigi Nuzzi avverte Sebastiano Visintin, ildi, la 63enne ritrovata senza vita nel parco di San Giovanni a Trieste, dove un tempo sorgeva l'ex ospedale psichiatrico. Ospite di Quarto Grado su Rete 4, Visintin ha analizzato con il giornalista Mediaset le ultime novità emerse dalla super perizia.sarebbe stata uccisa il giorno della sua scomparsa nel dicembre del 2021 e il suo corpo sarebbe rimasto nel parco dell'ex ospedale psichiatrico fino al suo ritrovamento avvenuto nel gennaio dell'anno successivo. “C'hai messo la faccia, vuoi la verità. Temi di finire indagato? – chiede il conduttore – Io fossi in te temerei di finire arrestato, da colpevole o da innocente”. Visintin non ha paura di nulla e la sua risposta ai dubbi del giornalista è lampante.