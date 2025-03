Quotidiano.net - L'anello nel cassetto: la storia di Nanni e l'amore non ricambiato

Leggi su Quotidiano.net

Cara Caterina, vent’anni fa ho regalato undi “fidanzamento” certo non con pataccate di diamanti, ma prezioso, ho comunque fatto sacrifici per poterlo comprare e la mia lei non lo ha mai portato. «Uhm sì carino grazie». dice sempre così. In realtà non le piace mai niente, e anche quell’è finito poco dopo dentro un, e sta lì da vent’anni, così come tanti altri pensieri che le ho donato. Lei non mi ha fatto mai regali di sua iniziativa. Mai una sorpresa, mai. «Cosa è che vuoi? Compratelo», ripete, o al massimo arriva a concedermi un «andiamo insieme a comprarlo». Per comprare un regalo al figlio ultraquareantenne (avuto da un precedente matrimonio) si scapicolla, o inizia a stare in pensiero e a darsi da fare anche un mese prima, preparando festa e cotillons.. Cara Caterina, il mio è uno sfogo.