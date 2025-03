Quotidiano.net - L’analisi di Vespa. Esercito europeo, le ambiguità dem

Noi italiani siamo un popolo fantastico. Sondaggio di Alessandra Ghisleri per Porta a porta: abbiamo paura molto più del ragionevole di essere coinvolti in una guerra, ma non vogliamo assolutamente sentir parlare di riarmo. Eppure basta un minimo di memoria storica per rammentare che durante la Guerra Fredda (1945-1989), poi ripresa con Putin II, la pace è stata garantita dal fatto che Stati Uniti e Unione Sovietica (e oggi la Russia) avessero entrambi l’atomica. Nel 1981 il governo Spadolini accettò l’installazione a Comiso, in Sicilia, di 112 missili Cruise a testata nucleare come risposta ad altrettante armi sovietiche rivolte anche contro l’Italia. Nonostante la rivolta imponente del movimento pacifista (finanziato anche dall’Unione sovietica), nel 1984 il governo Craxi li rese operativi.