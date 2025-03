Lanazione.it - L’amarezza del fratello: "Dodici anni, stillicidio per la nostra famiglia"

Leggi su Lanazione.it

"Sono ben felice che comincino a prendere atto di quello che è stato fatto. Naturalmente è una commissione nuova per cui immagino che in questa complicata vicenda debbano studiare bene. Sono a Siena, credo che siano venuti solo per visionare ufficio, vicolo. Bene che comincino capendo il contesto, analizzando il fascicolo della prima commissione e la relazione finale che contiene tanti dati importanti", commenta Ranieri Rossi,di David. L’unico delladel manager della comunicazione di Banca Mps che passa con la moglie davanti a piazza Salimbeni poco prima che la delegazione della commissione d’inchiesta bis esca dalla Rocca. La prima commissione ha trovato cose interessanti, lei dice. "Certo. Che purtroppo non sono state prese in considerazione dalla magistratura. Confido che dopo il lavoro dell’attuale, l’esito sia un pochino diverso.