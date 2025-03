Ilgiorno.it - L’allarme sicurezza sui treni: "C’è un’aggressione al giorno. Rapine triplicate in un anno"

Lea bordo o nelle stazioni sono quasi: dalle minimo 32, massimo 43 segnalate tra il 2020 e il 2023 sono balzate a 101 l’scorso. I furti, in aumento quasi costante nello stesso periodo, sono raddoppiati dai 206 del ’23 a 432, e negli stessi dodici mesi pure gli atti osceni sono aumentati del 107%, da 27 a 56. Sono i fatti più gravi, con un codice giallo o rosso in stile vecchio pronto soccorso, a crescere suiregionali e sulle banchine: lo cerfitica il "Focal point security" di Trenord, che raccoglie le segnalazioni del personale, e lo denunciano i consiglieri del Pd al Pirellone che ne hottenuto i dati con un accesso agli atti del capodelegazione in Commissione Trasporti Simone Negri. Che osserva come la responsabilità di far fronte al problema sia "della Regione, in particolare dell’assessorato allaguidato da un big di Fratelli d’Italia come Romano La Russa".