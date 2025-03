Fanpage.it - L’agopuntura a carico del servizio sanitario nazionale: cos’è, a cosa serve e quanto costano le sedute

L'agopuntura è un'antichissima tecnica della medicina tradizionale cinese che consiste nell'inserimento di aghi monouso sterili per ripristinare l’equilibrio psico-fisico del paziente ed è riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità come strumento valido in diverse condizioni. Dal 2024 l'agopuntura è stata inserita nei Livelli essenziali di assistenza (Lea).