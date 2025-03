Abruzzo24ore.tv - Ladro tenta la fuga in treno con bici elettrica rubata: arrestato!

Teramo - Un uomo ha forzato il cancello di un'abitazione, rubando unaclettadal giardino. Il proprietario, accortosi del furto, ha immediatamente allertato i Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno ipotizzato che ilpotesse utilizzare ilper allontanarsi dalla città, strategia già adottata in precedenti furti. Recatisi alla stazione ferroviaria, hanno individuato l'uomo mentre caricava lacletta su un convoglio diretto a Pescara. Durante la perquisizione, nel suo zaino sono stati trovati strumenti da scasso, tra cui tronchesi, grimaldelli e cacciaviti. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori indagini per verificare il coinvolgimento dell'in altri furti simili avvenuti recentemente nella zona. Tortoreto: In un episodio analogo, un uomo è stato sorpreso mentre, dopo aver forzato un lucchetto,va di rubare unaclettadel valore di 1.