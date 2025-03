Ilrestodelcarlino.it - L’ad: "Non chiuderemo il sito di Copparo"

Giacomo Bottone (foto), amministratore delegato di Berco, ha fatto il punto ieri nella sede di Confindustria a Ferrara sulla situazione del centro produttivo didove, con i licenziamenti annunciati nelle scorse settimane, sono a rischio 480 dipendenti. In una situazione di forte tensione, con scioperi e presidi davanti ai cancelli che si susseguono,dell’azienda controllata dalla multinazionale tedesca Thyssenkrupp è voluto partire da due punti fermi: lo stabilimento non sarà trasferito e non chiuderà. L’azienda, ha spiegato Bottone, sta attraversando un periodo complesso causato da diversi fattori. Dal Covid alle crisi energetiche, passando per la guerra in Ucraina "che ci ha fatto perdere il mercato russo" a quella commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il risultato, ha argomentato, è stato un "aumento dei costi energetici e dell’acciaio, che hanno finito per impattare non solo sulla nostra abilità di restare sul mercato, ma anche sulle scelte dei nostri clienti".