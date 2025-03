Ilgiorno.it - Lacchiarella, lavori fermi da 4 anni: "Il Superbonus è una bomba sociale"

Il110% si è trasformato in unache, se non verrà disinnescata, rischia di esplodere e colpire centinaia di famiglie innocenti. Parliamo di quelle famiglie che, con sacrifici, hanno acquistato una casa e ora vedono ibloccati, senza alcuna certezza di completamento. Da quattro, queste persone vivono in un cantiere eterno, tra degrado e sporcizia. Giovedì, durante la seduta della Commissione Welfare di Regione Lombardia, è emerso il dramma di migliaia di famiglie intrappolate nell’oblio del, con case sventrate daie senza prospettive di conclusione. Dopo il drammatico caso di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, cresce la disperazione e la consapevolezza che molti rischiano di rimanere bloccati in questa situazione, con l’ulteriore beffa di dover restituire le somme già prelevate dai cassetti fiscali.