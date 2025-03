Sport.quotidiano.net - La Zenith a caccia dell’impresa. A Ravenna serve la gara perfetta

Trasferta da brividi per laPrato. La prima squadra del sodalizio di via del Purgatorio, oggi alle 17.30, sarà impegnata nell’anticipo della 27ª giornata del girone D di serie D sul campo del. Inutile dire che il match si preannuncia quasi proibitivo, guardando alla forza dell’avversario, attualmente secondo in classifica con 61 punti e a due sole lunghezze dalla capolista Forlì. Iti hanno un organico di prim’ordine, costruito in estate per puntare direttamente alla vittoria del campionato, e certo non lasceranno strada libera alla fame di punti dei pratesi, che al contrario sono ancora in lotta per evitare la zona play out a quota 29. E’ anche vero, però, che laPrato sta attraversando un buon momento di forma ed è reduce da due vittorie consecutive, che hanno parzialmente fatto dimenticare la sconfitta a tavolino rimediata contro il Cittadella Vis Modena per il tesseramento irregolare di Tempestini.