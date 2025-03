Ilrestodelcarlino.it - La violenza di genere raccontata nei ‘Di-Segni di non amore’

Bologna, 8 marzo 2025 – Vedere ladicon gli occhi dei ragazzi. E, attraverso l’espressione artistica, permettere loro di raccontarla. “Perché le parole non sempre comunicano quello che si ha dentro. L’arte, invece, è un linguaggio dell’anima e i diche hanno realizzato questi studenti non sono superficiali, ma dimostrano attenzione e profondità", ha detto il vicario del questore Amedeo Pazzanese presentando le tre opere sul podio del concorso organizzato dalla Questura e dedicato alle scuole medie della provincia, ‘Di-di non. BOLOGNA Premiazione del progetto-concorso per gli studenti "Di-di non amoreÓ. Nella foto tutti vincitori del concorso con le professoresse I direalizzati dagli studenti sono stati valutati da una commissione composta dal direttore tecnico psicologo della polizia Carlo Barbieri, dalla dirigente della divisione Anticrimine Raffaella Alecci, dal vice capo di Gabinetto Luca Fiorini e dalla responsabile dell’Ufficio relazioni esterne Letizia Guadagnino.