Secoloditalia.it - La Siria ripiomba nel caos, islamisti massacrano gli alawiti. Resa dei conti tra governativi e filo Assad

Leggi su Secoloditalia.it

Laè stata nuovamente investita da una scia di sangue, anche se per qualche mese sembrava che il paese avesse raggiunto una relativa stabilità interna dopo la caduta del regime di Bashar Al-. Ma così non è stato, infatti le forze di sicurezza devote al nuovo presidente Ahmed al-Sharaa, secondo quanto riportato dall’Osservatoriono dei diritti umani, avrebbero giustiziato centinaia dinella provincia costiera di Latakia, una minoranza etnica e religiosa di cui fa parte anche. L’Osservatorio, che ha sede in Gran Bretagna e fonti d’informazione sul territoriono, ha parlato chiaramente di “esecuzioni” avvenute nella storica fortezza del presidenteno, che dopo la sconfitta si è stabilito a Mosca.Le autorità politiche di transizionene si trovano in difficoltà, perché devono affrontare numerose sfide nell’ambito della sicurezza durante la lotta contro i gruppi leali a Bashar Al-