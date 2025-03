Davidemaggio.it - La Scaletta del San Marino Song Contest

Stasera è la sera di San. Tra poco la Repubblica del Titano sceglierà il proprio rappresentante all’Eurovisiondurante San.Con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti, la serata si aprirà con la consegna del Premio alla Carriera ad Al Bano, che regalerà al pubblico un’esibizione interpretando “Il sole” e “La mia vita” accompagnato dal Maestro Alterisio Paoletti. Di seguito ladei 20 cantanti.San2025: la• The Rumpled – You Get Me So High• Besa – Tiki Tiki• Angy Sciacqua – I• Haymara – Tomame Las Manos• CRL – Juliet• Elasi – Lorella• Silvia Salemi – Coralli• Giacomo Voli – Ave Maria• Teslenko – Storm• Vincenzo Capua – Sei Sempre Tu• Marco Carta – Solo Fantasia• Bianca Atzei – Testacoda• King Foo – The Edge of the World• Questo e Quello – Bella Balla• Pierdavide Carone – Mi Vuoi Sposare?• Gabry Ponte – Tutta l’Italia• Luisa Corna – Il Giorno Giusto• Boosta – BTW• Paco – Until The End• Taoma – NPCAlla fine di ogni esibizione, ogni artista riceverà un francobollo commemorativo e un lingotto celebrativo.