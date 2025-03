Ilrestodelcarlino.it - La Sab Group sfida la Paoloni Macerata

Dopo la vittoria in rimonta (1-3) nel derby di Bellaria, la SabRubicone in Volley torna al Palasport di San Mauro dove oggi, alle 17.30, ospiterà la. Prima di analizzare il prossimo avversario che si para davanti nel campionato di serie B maschile, nel quale la squadra romagnola occupata il secondo posto in classifica a 3 punti dalla vetta, il coach gialloblù Stefano Mascetti torna sull’ultimo successo, molto sudato nonostante i padroni di casa fossero all’ultimo posto del girone: "E’ stata una partita molto strana, Bellaria ha giocato un primo set da prima in classifica. Se avessero avuto quello stesso rendimento in tutte le gare sicuramente non sarebbero in ultima posizione. Noi non abbiamo fatto altro che adeguarci a questo, quando vieni aggredito di norma cerchi di difenderti e viceversa.