Metropolitanmagazine.it - La Russia ha lanciato missili da crociera e balistici contro l’Ucraina nella notte

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lahadain un importante attacco notturno, ha affermato venerdì Volodymyr Zelensky, mentre il presidente ucraino ha rinnovato il suo appello per un cessate il fuoco parziale al termine di una settimana in cui gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari e la condivisione di intelligence con Kiev. L’attacco dellaha preso di mira diverse regioni dell’Ucraina, utilizzando circa 70e quasi 200 droni, ha detto Zelensky su X, aggiungendo che il “massiccio” attacco era “diretto contro le infrastrutture che garantiscono una vita normale”.Dopo gli attacchi, Zelensky ha nuovamente sottolineato il suo desiderio di un cessate il fuoco parziale, un piano inizialmente proposto dal presidente francese Emmanuel Macron e poi discusso dagli alleati europei dell’Ucraina, che si sono incontrati giovedì a Bruxelles per un cruciale vertice sulla difesa dell’Unione europeaVenerdì Trump hauna sorprendente minaccia a Mosca, affermando che “sulla base del fatto che lasta letteralmente ‘martellando’ l’Ucraina”, sta valutando l’ipotesi di imporre sanzioni bancarie e tariffe su larga scala allafinché non accetterà un cessate il fuoco e un accordo di pace definitivo.