Linkiesta.it - La ricetta dei cavatelli ai broccoli

Leggi su Linkiesta.it

Ingredienti (per 4 persone):400 g difreschi, fatti a mano se possibile500 g di, freschi e verdi2 spicchi d’aglio, per dare carattere1 peperoncino, per un po’ di piccantezzaolio d’oliva q.b., il tocco mediterraneosale q.b., sempre con moderazionePreparazione:Cuoci iin abbondante acqua salata fino a quando saranno teneri, poi scolali e mettili da parte.In una padella capiente soffriggi gli spicchi d’aglio schiacciati e il peperoncino con un filo (generoso) di olio extravergine d’oliva.Aggiungi inella padella e falli saltare per qualche minuto.Cuoci inella stessa acqua di cottura dei, scolali al dente e uniscili ai.Salta tutto insieme per un paio di minuti, aggiustando di sale.Servi caldo, con un filo d’olio a crudo se ti piace.