Sport.quotidiano.net - La Reggiana perde contro l'ultima in classifica: vince il Cosenza 1-0

Leggi su Sport.quotidiano.net

Reggio Emilia, 7 marzo 2025 – Che brutta sconfitta: lal’ine torna dalla Calabria con un punto colto tra Catanzaro e. Questa sera granata spenti: ilnon fa molto di più, ma lacon un colpo di testa di Artistico (troppo solo in area) al 26’ del primo tempo. L’occasione degna di nota per il pareggio lala costruisce con Vido, che nella seconda metà della ripresa batte velocemente una punizione per Vergara: il talento scuola Napoli spacca il palo e manca il pari. Larimane al 13° posto con 31 punti, a +1 sui playout, ma questo era l’anticipo e c’è un turno intero da giocare in Serie B tra domani e domenica, e lapotrà cambiare molto. Prossimo appuntamento: domenica 16 marzo in casa (ore 15) con la Sampdoria.