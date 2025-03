Linkiesta.it - La realtà sotto la maschera: Kaonashi è molto di più che una creatura Miyazakiana

Qualche giorno fa mi sono imbattuta in un vecchio video che circola su Instagram dal 2017: una bambina che avrà avuto sì e no quattro-cinque anni, proveniente da Kaohsiung, a Taiwan, che per Halloween era stata vestita e truccata dai genitori come il Senza-Volto di Miyazaki. Old but gold. Le immagini che si sono diffuse nel tempo dei suoi compagnetti d’asilo che scoppiano in lacrime, terrorizzati, fanno sempre sorridere, nonostante il tutto ormai appartenga alla storia del web.(????) è uno dei personaggi più iconici dei film d’animazione di Hayao Miyazaki, quello che, insieme a Totoro, ha saputo infiltrarsi con maggiore forza nella cultura pop internazionale e a far breccia nel cuore di grandi e piccini.Dietro la sua silhouette grafica, le movenze impacciate e una bocca che a guardarla bene sembra far cenno a un sorriso sornione stilizzato sullabianca, si cela il carattere indisciplinato – ma anche l’animo bambinesco – dello spirito che nel film “La Città Incantata” (premio Oscar 2003) stringe una profonda amicizia – ma non senza prima creare dello scompiglio – con l’umana Chihiro, una bambina che nel mondo degli spiriti ci è finita un po’ per caso e un po’ per destino.