Ilrestodelcarlino.it - ‘La Pulce d’Acqua’ domani. Torna il mercatino vintage

Nuova stagione per i mercatini dell’usato ‘Lae ‘Lanel Baule’ a Ravenna. Il ‘debutto’ per ‘La, dalle 8.30 alle 18.30, come di consueto alla Darsena di città. Gli altri appuntamenti previsti quest’anno sono: 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno, 14 settembre, 12 ottobre, 2 novembre e 8 dicembre. Per il‘gemello’ ’Lanel Baul’, nel piazzale del Pala de André dalle 8 alle 18, invece gli appuntamenti sono: domenica 23 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 28 settembre, 26 ottobre, 23 novembre. Spazio dunque alla possibilità di cogliere innumerevoli occasioni alla vigilia della bella stagione: magari per rinnovare il look per la primavera e l’estate, naturalmente all’insegna del