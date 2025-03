Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dall’8 al 14 marzo 2025: Martina ricoverata in manicomio

Cosa ci attende nelle prossime puntate Lain onda nella settimanaal 14? Al centro dei riflettori troveremo, che dopo l’incidente avvenuto ad Ayala sarà rinchiusa in un ospedale per malattie mentali.TrameLafinisce inMargarita e Cruz tentano di dissuadere Ayala dal denunciarealla Guardia Civile, ricorrendo alle minacce. Catalina decide invece di intraprendere un’altra strada e – convinta dell’innocenza della cugina – si mette alla ricerca di prove che la discolpino. La giovane inizia ricostruendo con lei i fatti accaduti il giorno dell’avvelenamento, e in seguito chiede aiuto a Maria, Candela e Simona.Catalina convoca Petra nelle cucine e le chiede se il conte ha qualche nemico che potrebbe volere la sua morte.