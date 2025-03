Sport.quotidiano.net - La Primavera del Sassuolo. Il Torino è battuto . Quarto colpo esterno

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Siviero; Mendes, Olsson, Mullen; Jatta (17’ s.t. Marchioro), Acar (1’ s.t. Franzoni), Rossi (38’ s.t. Conte), Dalla Vecchia, Krzyzanowski (20’ p.t. Cacciamani); Mangiameli (17’ s.t. Sow), Perciun. All. Tufano (Plaia, Desole, Zaia, Sabone, Djalo, Dimitri): Scacchetti; Parlato, Di Bitonto, Corradini, T.Benvenuti T. (18’ s.t. G.Benvenuti); Leone, Lopes, Weiss (33’ s.t. Seminari); Knezovic (33’ s.t. Daldum), Bruno; Vedovati (18’ s.t. Minta). All. Bigica (Nyarko, Viganò, Moriano, Sandro, Tomsa, Barani, Frangella) Arbitro: Esposito di Napoli (Bracaccini, Linari) Reti: 34’ p.t. Vedovati (S) Note: espulso (45’ s.t.) Dalla Vecchia per doppia ammonizione, ammoniti Perciun, T. Benvenuti, Weiss, Sow Capitalizza l’anticipo della 29ma giornata andato in scena ieri a Orbassano contro ile centra la quarta vittoria esterna consecutiva, ladel, attestandosi in questo modo al terzo posto della classifica.