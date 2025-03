Quifinanza.it - La prima isola-comunità energetica rinnovabile: Elba laboratorio di innovazione green

Energia sempre più cara, e preziosa. È così che nascono su e giù per l’Italia sempre più iniziative per creare fonti di approvvigionamento alternative ai combustibili fossili, sia nell’ottica di raggiungere quanto più possibile una certa indipendenza, sia di ridurre l’impatto ambientale avvicinandosi al Net Zero 2050, cioè alle emissioni zero di gas serra entro quella data.Si inserisce in questo scenario la decisione storica dell’d’, che è appena diventata latra le isole italiane a dotarsi di una.Cos’è la Cere cosa prevedeLa cosiddetta Cer-è un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni e piccole e medie imprese che decidono liberamente di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.