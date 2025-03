Ilfattoquotidiano.it - La presidente del Messico conferma la piazza contro i dazi di Trump. E rilancia su “sovranità e autosufficienza” del Paese

Claudia Sheinbaum è sembrata attendista davanti a Donalda differenza del suo omologo canadese Justin Trudeau che ha attaccato duramente ilUsa. La primadelha detto che la risposta del suoaiUsa sulle esportazioni sarebbe stata comunicata domenica, nello Zocalo della capitale. Trasmissioni televisive, analiste e analisti politici e la rete l’hanno accusata di non fare abbastanza. Nelle ore che hanno seguito l’annuncio dii telefoni di Washington, Città dele Ottawa sono diventati bollenti: chiamate tra staff presidenziali, ministri degli esteri, presidenti. E pressioni delle imprese dei tre paesi. In questo spazio di tempo l’attendismo di Sheinbaum si è tramutato in tattica e politica. Alla fineè tornato sui suoi passi sospendendo le tariffe per un mese, dopo che sull’asse Washington – Città delsi è parlato di economia, commercio e sicurezza.