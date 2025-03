Ilnapolista.it - La Premier torna ai terzini come arma offensiva (Guardian)

“Il 2024-25 potrebbe diventare l’anno della rinascita dei“. E se lo scrive Jonathan Liew sul Guardina, più di un fondo di verità esiste. La riflessione del giornalista parte dall’analisi della stagione di Daniel Muñoz, calciatore del Crystal Palace. “Prima di diventare uno dei principalidellaLeague non aveva mai giocato in quella posizione“.Muñoz era un’alama Oliver Glasner ha cucito su di lui un ruolo diverso. “Glasner, Muñoz si è trasformato in una specie di terrificante berserker (una sorta di guerriero invasato dallo spirito di Odino, ndr) d’ala tutto azione: si arrampica in difesa, si lancia in avanti in attacco, è una minaccia deviata sui calci piazzati, spegne i contropiedi, salta in cucina e prepare un pasto delizioso per la tua famiglia“. Fa tutto lui.