La Polonia pensa a leva militare sul modello svizzero, la Germania cerca 100mila soldati. E l'Italia?

Roma, 8 marzo 2025 – Il via libera all'unanimità dei 27 Paesi dell'Unione europea al Rearm Europe da 800 miliardi di euro per rafforzare la difesa comune, le parole di Carsten Breuer, generale dell'esercito tedesco al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Mancano 100.000. Abbiamo bisogno di un potenziale di crescita che ci consenta di combattere con almeno 460.000 militari. Per questo è necessario un qualche tipo di servizio”. Da ultimo il piano del primo ministro polacco, Donald Tusk, che, come scrive il Guardian, sta lavorando per preparare un addestramentosu larga scala per ogni maschio adulto in risposta alla situazione sicurezza in Europa. Sono tre tasselli del mosaico che vede i Paesi Ue più preoccupati oggi dal disimpegno dell’America di Donald Trump che dalle mire di Putin.