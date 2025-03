Ilgiorno.it - La piscina delle polemiche. Olimpionica rasa al suolo finanzierà il nuovo impianto

Inaugurata nel 1979 e rimasta in funzione fino al 2019, quando all’inizio dell’estate venne chiusa per una manutenzione programmata che si è trasformata in una serrata senza ritorno, adesso ladi Muggiò verràale insieme a lei forse saranno archiviate sei anni di. Ci si è tuffata soprattutto la politica in quella, tra annunci, promesse e progetti rimasti solo sulla carta, compreso quello dell’attuale sindaco Alessandro Rapinese che in campagna elettorale si era impegnato a riaprirla entro una manciata di mesi, salvo poi dover fare marcia indietro una volta eletto dopo aver constatato che qualcuno aveva sabotato la centrale elettrica, di fatto rendendo inutilizzabili gli impianti. Così abbandonata l’idea di ripararla è tornato sul tavolo, ma per poco tempo, il progetto di partenariato pubblico-privato presentato dall’impresa di costruzioni comasca Nessi & Majocchi che a novembre del 2021 l’allora sindaco Mario Landriscina aveva adottato con una delibera di Giunta, poi definitivamente revocata da Rapinese a novembre del 2023.