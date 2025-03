Iltempo.it - La pilota di elicotteri: "Sempre più numerose nell'Arma". L'intervista (1)

Leggi su Iltempo.it

Piloti die aerei, guidano carriti, lavorano a bordo di sommergibili, controllano il territorio, sono responsabili di importanti porti italiani. Sono solo alcuni dei ruoli che ricoprono oggi le donne che lavoranodei carabinieri. Gli incarichi, nel corso della carriera militare, sono garantiti dalle Forzete alle donne allo stesso modo degli uomini, con identici incarichi. A raccontare la vita in divisa è il maresciallo Sara Battistini,didei carabinieri, 39 anni, sposata e con due figli. Maresciallo,non ci sono più differenze tra i ruoli che svolgono le donne e quelli che portano avanti gli uomini? «Assolutamente no. Per quanto riguarda le professionalità operative, infatti, il livello raggiunto dalle donne è paritetico a quello dei colleghi di sesso maschile».