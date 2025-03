La partita inclusiva Stamani alle 1030 alla palestra di Bustecca

Lanazione.it - La partita inclusiva. Stamani alle 10,30 alla palestra di Bustecca

Disabili e normodotati tutti insieme nel nome del calcio. Si svolgerà oggi10,30 nelladila seconda edizione di “Calcio per Tutti“, iniziativa che lo scorso anno ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Si tratta di unadi calcio adattato e integrato tra ragazzi disabili e quelli della scuola calcio del San Donato – Tavarnelle. Il progetto è voltocreazione di un nuovo gruppo di bambine e bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni diversamente abili che da questo mese inizieranno adnarsi con glinatori del San Donato Tavarnelle, adeguatamente formati per questo tipo di attività. L’obiettivo è quello di promuovere il calcio come strumento di integrazione e occasioni di benessere e divertimento agli atleti eatlete eloro famiglie, oltre a stimolare l’autonomia dei partecipanti e favorire la coscienza e lo sviluppo delle potenzialità relazionali e fisiche legate al movimento.